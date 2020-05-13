Makyaj nasıl yapılır? Profesyonel makyaj yapımı videoları izle! Göz makyajı nasıl yapılrı?

Makyaj Nasıl Yapılır?

Makyajın nasıl yapılması gerektiği ortama ve kişinin nasıl görünmek istediğine göre değişkenlik gösterir yani kabul edilenin aksine yanlış makyaj gibi bir ifade oldukça görelidir. Doğru makyaj teknikleri vardır fakat doğru makyaj kişinin nasıl görünmek istediğiyle ilişkili olarak değişebilir.Festivale ya da bir konsere katılırken yapılan makyaj ile günlük hayatta uygulanan makyaj arasında farklılıklar mevcuttur. Kısaca makyaj nedir? Makyaj nasıl yapılır? sorularına verilen tek ve doğru bir yanıt yoktur sadece doğru makyaj tekniklerinden bahsedilebilir.





Cilt Makyajı

Makyajın kendini gösterebilmesi için ilk yapılması gereken, cildi temizlemek ve nemlendirmek olmalıdır. Temiz cilde nemli bir sünger yardımıyla ince bir şekilde fondöten sürmek makyajın başlangıç adımıdır ve makyaj ipuçlarından en önemlisi fondöten seçimiyle ilgilidir. Ten rengine en uygun ürünü seçmek için ürün yüz bölgesine değil boyun bölgesine uygulanmalıdır ve fondöteni sürerken alın bölgesinin saç dipleriyle birleştiği yerde ton farkı kalmamasına dikkat edilmelidir. Eğer fondötenin üzerine pudra uygulamak isterseniz transparan bir pudra kullanmanız daha doğal bir görünüm elde etmenizi sağlar. Pudrayı tek başına uygulayacaksanız, ten renginize en uygun olan pudrayı seçtikten sonra büyük bir fırçayla yüze eşit şekilde dağıtmalısınız.

Bronzer, Allık ve Highlighter Kullanımı

Makyaj malzemeleri arasında son zamanlarda oldukça popüler olan ve nasıl uygulanması gerektiği konusunda tartışmalar yaratan bronzer ve highlighter yüze ifade verilmesini sağlar. Yüzünüze sıcak bir görünüm vermek için alın, çene, boyun ve elmacık kemiklerine yumuşak ve büyük bir fırçayla bronzer uygulayarak daha bronz ve şekilli bir görünüm elde edebilirsiniz. Highlighter ise yüzün T bölgesine ve göz altlarına ışıltılı bir görünüm vermek için kullanılır. Fakat bu ürünün hoş görünmesi için en önemli püf noktası dengeli kullanmaktır. Fazla kullanıldığında cildiniz yağlı durabilir.Pudra, bronzer ve highlighter seçerken cilt tipine göre seçmek ve uygulamak önem taşır.

Günlük makyajlarda ise daha çok tercih edilen allık, pembe ya da toprak tonlarında kullanılabilir, elmacık kemiklerinin hemen altına uzun kıllı bir fırçayla hafifçe uygulanır ve iyice dağıtılır.

Göz Makyajı

Göz makyajına, gözünüze uygun tonu seçtikten sonra ince uçlu ve yumuşak bir fırça yardımıyla far sürerek başlayabilirsiniz. Toz farlar, diğerlerine göre daha az uçucu olduğu için göz makyajınızı uzun süreli muhafaza etmenizi sağlar. Göz makyajınızın daha kalıcı olmasını isterseniz, far uygulamasına başlamadan önce göz makyajı bazı kullanabilirsiniz. Daha çekici bir bakış için göz makyajına, eyeliner sürerek devam edebilirsiniz. Doğal bir görünüm için, ince bir çizgi halinde kirpik diplerine sürdüğünüz eyelinerı çok kalın olmayan bir kuyrukla bitirmek daha şık bir seçim olacaktır. Eyeliner kullanırken yeni dönem makyaj trendlerinden olan grafik eyeliner ve renkli eyelinerları da deneyebilirsiniz. Bu şekilde makyajın daha renkli ve yaratıcı görünmesini sağlayabilirsiniz. Göz makyajının son adımı olarak ise maskarayı önce kirpik diplerine sonrasında ise uçlarına doğru yavaş hareketlerle uygulayabilirsiniz.

Dudak Makyajı

Makyajın son adımı olan dudak makyajına başlama zamanı geldi. Özellikle kış aylarında çatlayan ve kuruyan dudaklara ne kadar güzel bir makyaj yapılsa da istenilen görünüm verilemeyebilir. Daha sağlıklı ve canlı dudaklar için dudaklara peeling yapmak ve nemlendirici kullanmak önemlidir. Dudak bakımının ardından dudakların daha dolgun görünmesi ve rujun taşmaması için dudak kalemi kullanmakta fayda vardır. Özellikle koyu renk ruj kullanırken dudak kaleminin rujla aynı renk tonlarında olmasına dikkat edilmelidir aksi halde ton farkı hoş durmayabilir. Ruju alt dudaktan ve dudak içinden başlayıp kenarlara doğru sürmeli, rujun ince kısmıyla uygulama yapmaya devam edilmelidir. Böylece rujun taşmasını önleyebilirsiniz. Koyu renk ruj sürdüyseniz ve dudaklarınızın daha ön planda olmasını istiyorsanız, dudak çevresinde kapatıcı kullanabilirsiniz.

Profesyonel Makyaj Nedir?

Profesyonel makyaj, uzman kişilerce ve profesyonel makyaj malzemeleriyle yapılan makyaj çeşididir. Günümüzde kozmetik sektörünün gelişmesi ve sosyal medya etkisiyle pek çok insan makyaj konusunda profesyonelleşmekte veya profesyonellere kolaylıkla ulaşabilmektedir . Profesyonel makyaj denilince ilk akla gelen şüphesiz düğün,nişan gibi özel gün veya set makyajlarıdır. Profesyonel makyaj,genellikle gelin makyajlarında ve özel davetlerde cildin kusursuz görünmesi için yapılan makyajı çağrıştırsa da artan ürün çeşidi ve gelişen yöntemler ile günlük makyaj tanımına da girmiştir.

Gösteri Sanatlarında Profesyonel Makyaj Nedir?

Tiyatro, sinema, performans sanatı gibi gösteri sanatlarında profesyonel makyajlar kullanılır. Bu uygulamaların amacı karakteri anlatmak, belirli duygu ve fikirleri yansıtmak aynı zamanda teknik hataları önlemektir. Son zamanlarda makyaj malzemelerinin ve tekniğin gelişmesiyle body paint (vücut boyama) olarak bilinen sanat akımı da gelişmeye başlamıştır. Kalıcı makyaj olarak adlandırılan bu makyaj türünün Dünya çapında yapılan yarışmaları da mevcuttur.





Sonuç olarak makyajın anlamı, uygulaması ve tarihi göründüğünden çok derindir ve makyaj sanattan gündelik yaşama kadar hayatımızın birçok yerinde varlığını göstermiş ve göstermeye de devam etmektedir.

Kadınların vazgeçilmezlerinden olan makyajla ilgili birçok konu her zaman merak edilenlerden olmuştur. Günümüzde kadınlar, en doğru makyajı yapabilmek için sürekli yeni videolar izlemektedirler. Peki makyaj nasıl yapılır? Profesyonel makyaj yapmak için nelere gereklidir? Profesyonel makyaj nasıl yapılır ve nelere dikkat edilir? Makyaj videoları doğru bilgileri verir mi? Bu soruların yanıtı burada...