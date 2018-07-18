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Makukula, Manisaspor'a süre verdi

Manisaspor'un alacaklı eski futbolcusu Ariza Makukula, kulübe yazı göndererek 90 gün içinde yeni bir ödeme yapılmasını istedi.

Kaynak: DHA
Makukula, Manisaspor'a süre verdi
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18 Temmuz 2018 13:56
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Manisaspor'un alacaklı eski futbolcusu Ariza Makukula, FIFA kanalıyla kulübe yazı göndererek kendisine 90 gün içinde yeni bir ödeme yapılmasını istedi. 

Portekizli eski futbolcunun hesabına ilk etapta 60 bin Euro yatırarak küme düşme tehlikesini erteleyen siyah-beyazlılar, 1.5 ay içinde yeniden ödeme yapmak zorunda. Makukula'nın avukatının bu süre zarfında yeni bir ödeme yapılmaması halinde tekrar FIFA'ya başvurup Ege temsilcisinin küme düşme cezası almasını isteyeceği iddia edildi.

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