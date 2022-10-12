Maksimir Stadı'nda puanlar paylaşıldı

Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. maçında Hırvat ekibi Dinamo Zagreb ile Red Bull Salzburg kozlarını paylaştı.



Maksimir Stadı'nda oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Maçın 12. dakikasında Seiweld ile öne geöen Salzburg'a 40. dakikada Ljubicic karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.



İkinci yarıda ev sahibi Dinamo Zagreb, üst üste değişikliklerle skoru değiştirmeye çalıştı ancak Salzburg da teslim olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Bu sonuçla Salzbuırg 6 puana, Dinamo Zagreb ise 4 puana yükseldi.





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