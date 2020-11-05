Maksim Medvedev: "Biz Sivas'la kardeş takımız"

Karabağ oyuncusu Maksim Medvedev, Sivasspor karşısında aldıkları yenilgi sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Maksim Medvedev: 'Biz Sivas'la kardeş takımız'
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05 Kasım 2020 23:10
Karabağ oyuncusu Maksim Medvedev, Sivasspor'a yenildikleri maçı değerlendirdi. 

Maksim Medvedev açıklamasında; "Sivasspor çok iyi oynadı, bizim oyunumuzu iyi analiz etmişler. Çok fazla hızlı hücuma çıktılar, bizim bu konuda sıkıntımız vardı. Kazanmaya geldik ama olmadı. Söyleyecek çok bir şey yok. Kendi oyunumuzu oynayamadığımız için kaybettik. Daha iyi hazırlanmalıyız." dedi.

Medvedev açıklamalarının devamında; "Biz kardeş takımız, biri kazanacaktı. Sivasspor kazandı ve biz de onları tebrik ediyoruz." dedi.



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