'de yeni sezon öncesi herkesin merakla beklediği isim olan, ülkesi Makedonya'da da büyük bir heyecanla izleniyor.Teknik Direktör Phillip Cocu ile formayı kapan ve gösterdiği etkili performansla şimdiden alkışları toplayan 18 yaşındaki yıldız, Makedonya'da da beklentileri artırdı.Ülkenin önde gelen gazetelerinden Sport Daily'nin futbol muhabiri Ognen Dojcinovski, Makedonya'da Eljif Elmas'a olan hayranlığı anlattı.Eljif'in performansı, ülke için önemi, gelecek hayalleri ve son durumla alakalı bir değerlendirmede bulunan Ognen Dojcinovski, adeta bir ulusal kahraman gibi görüldüğünü aktardı."Ülkemizin en değerli, en yetenekli ve en heyecan verici futbolcularının başında geliyor, hatta birinci sırada geliyor. Şu anda milli takım bazında da yeni jenerasyon içinde en değerlisi.U21 bazında Avrupa Şampiyonası'nda Polonya'da U21 takımının en önemli parçasıydı. Şimdi yeni başlayacak Uluslar Ligi'nde de Makedonya A Milli Takımı'nın bir parçası olacak. Biz ülke olarak aslında Eljif Elmas ayarında, Eljif Elmas seviyesinde üst düzey bir isme sahip değiliz. Eljif Elmas, bu üst düzey isimlerin başında geliyor ve önemli bir parçası. Makedonya'da insanlar ve tüm spor medyası her gün ilk iş olarak Eljif Elmas'ın nasıl olduğunu takip ediyoruz. Türk medyasını okuyor ve Eljif'ten bilgi almaya çalışıyoruz. Tüm ülkede adeta bir ulusal kahraman gibi. Tüm gazetelerde her gün mutlaka bir Eljif Elmas haberi oluyor. Eljif'in Avrupa'nın en iyi 5 liginden birine transfer olacağına eminiz ve yüksek bedellerle gideceğine inanıyoruz. Eljif Elmas; bizim için büyük bir oyuncu."Sezon başı kampının yıldızı olan Eljif Elmas, Makedonya'da da çok popüler hale geldi. Her gün gazete ve televizyonlar 18 yaşındaki yıldızla alakalı haberler yapıyor. Özellikle Feyenoord'a attığı gol sonrası herkesi daha da heyecanlandıran Eljif'in yakaladığı çıkış ülkede herkese ilham veriyor. Genç futbolcunun milli takım için de kısa sürede ilk 11 oyuncusu olması bekleniyor.