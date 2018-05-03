Fenerbahçe'de iki sezon geçiren, bir Euroleague finali bir de şampiyonluk yaşayan Pero Antiç, konuştu. Sezon başında takımdan ayrılan ve eski takımı Kızıl Yıldız'a giden Makedon pivot, Fenerbahçe'de yaşadığı günleri unutamadığını belirterek,dedi.Avrupa'nın en büyük coachu ile çalıştım. Çok büyük bir karakter ve ondan çok şey öğrendim. Fenerbahçe benim ailem. Harika 2 yıl geçirdim. Coach, sağlık ekibi, oyuncular, ofis çalışanları, idari kadro, başkan bir aile gibiydik. Aile gibi çalıştık. Onları tekrar gördüğüm için çok mutlu oldum.Obradoviç, maç içinde bütün oyunculara bağırıyor. Ama sana çok fazla bağırdığını göremedik. İnan bana, bana da bağırıyordu. O oyuncular arasında ayrım yapmaz. Kimseye hak ettiğinden fazlasını vermez. Benim için yaptıklarımdan dolayı minnetarım. Tekrar Avrupa'ya dönme fırsatı verdiği, Euroleague'de oynama şansı tanıdığı için Obradoviç'e bir kez daha teşekkür ediyorum.Bir sürü var. Öncelikle taraftar inanılmazdı. Unutulmayan tabii ki İstanbul'da kazandığımız şampiyonluk. Türkiye'nin kazandığı en büyük kupaydı. Fenerbahçe olarak bir ilki başardık. Fenerbahçe taraftarı ve yönetimi bunu hak etmişti. Ben de bu şampiyonluğun bir parçası olduğum için gurur doluyum.Kızıl Yıldız'la İstanbul'a geldiğin maçta taraftar sana büyük bir sevgi gösterisinde bulundu. Pankart açtılar, şarkılar söylediler. Neler hissettin?İnanılmazdı. Hislerimi kelimelerle telaffuz etmek çok zor. Bunu yaşamanız lazım. Taraftar şunu çok iyi biliyor; Ben Fenerbahçe için herşeyimi verdim. Gerek saha içinde, gerek saha dışında. Onlar için ölürüm. Savaşırım. Bu yüzden bana saygı duyuyorlar ve seviyorlar. Maçta benim için yaptıkları da inanılmazdı, onlara minnettarım.Maç oynanırken, bütün Fenerbahçeli oyuncuların ismini söylediler, sonra da salon 'Pero Antiç' diye inledi. Bunu bekliyor muydun?Gelmeden bişeyler bekliyordum ama bu kadarını değil. Fenerbahçe taraftarı benim için çok özel. Onları çok seviyorum. Olympiakos Gate 7, Kızıl Yıldız'da Delia taraftar gruplarını da çok seviyorum. Fenerbahçe benim ailem. Taraftar da aile gibi. Bir oyuncu sakatlandığı zaman ağladıklarını görüyordum. Onları çok seviyorum ve benim için yaptıkları için çok teşekkür ediyorum.NBA'de geçen 2 yılın için neler söyleyeceksin? Aradığını buldun mu?Daha önce iki kere teklif geldi, ikisinde de reddettim. Sonunda gitmeye karar verdim. İlk beş başladım. All Star oldum. Konferans finali oynadım. Sonunda baktığınız zaman kariyerim açısından son derece mutluyum.Hep böyle olsunlar. Fenerbahçe için oynamak benim için onurdu. Onlara çok teşekkür ediyorum ve hayatım boyunca Fenerbahçe ailesinin bir parçası gibi hissedeceğim. Fenerbahçe taraftarının sevdiği isimlerin başında gelen Makedon 2017'deki tarihi Euroleague şampiyonluğundaki kadroda yer almıştı.Belirli biri yok. 2 yıl boyunca maçlarda, sehayatlerde hep beraberdik, sürekli herkesle şakalaşıyorduk. Kimse ön planda, ya da geride değildi. Herkes birbirine eşit saygı ve sevgi duyuyordu. Saha içinde ve saha dışında. Maçta Gigi yanımda oturduğu için onunla daha çok şakalaşıyorduk.Umarım keser. Çünkü sakalla çirkin görünüyor. (Gülüyor). Tabii ki şaka.Favori takımım, her zaman formasını giydiğim takımdır. Ama bu yıl Final-Four şansımız kalmadı. Bu yüzden 2 takımım var. Fenerbahçe ve Olympiakos.