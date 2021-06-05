Makaralı Yay Karışık Milli Takımı dördüncü oldu

Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Karışık Milli Takımı, bronz madalya mücadelesinde Almanya'ya 154-152 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Makaralı Yay Karışık Milli Takımı dördüncü oldu
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05 Haziran 2021 15:45
Antalya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Karışık Milli Takımı, bronz madalya mücadelesinde Almanya'ya yenildi.

100. Yıl Okçuluk Tesisleri'ndeki organizasyonda, Yakup Yıldız ve Yeşim Bostan'dan oluşan Makaralı Yay Karışık Milli Takımı, Janine Meissner ve Tim Krippemforf'dan oluşan Almanya Milli Takımı ile karşılaştı.

Makaralı Yay Karışık Milli Takımı, Almanya'a 154-152 yenilerek, dördüncü oldu.

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