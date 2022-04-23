Makaralı Yay Kadın Milli Takımı'ndan gümüş madalya

Antalya'da düzenlenen Hyundai Okçuluk Kupası'nda Makaralı Yay Milli Takımı, gümüş madalya kazandı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Makaralı Yay Kadın Milli Takımı'ndan gümüş madalya
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23 Nisan 2022 14:27
Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Antalya'da düzenlenen Hyundai Okçuluk Dünya Kupası 1. ayak mücadelesinde gümüş madalya kazandı.

Yeşim Bostan Uçar, Ayşe Bera Süzer ve Emine Rabia Oğuz'dan oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, finalde Almanya Milli Takımı ile karşılaştı. Mücadelede 224 puan alan Türk sporcular, 228 puan alan Alman rakiplerine karşı kaybettikleri mücadele sonucunda gümüş madalya elde etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Makaralı Yay Kadın Milli Takımı'nı kutladı.

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