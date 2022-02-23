Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, altın madalya maçına çıkacak

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, 25 Şubat'ta altın madalya maçına çıkacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, altın madalya maçına çıkacak
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23 Şubat 2022 16:26
Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, altın madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dubai'de devam eden Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz, makaralı yay kadın çiftler kategorisinde adını finale yazdırdı.

Milliler, 25 Şubat Cuma günü TSİ 16.10'da Rusya karşısında altın madalya için yarışacak.

Organizasyon, 27 Şubat Pazar günü sona erecek.

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