Makaralı Yay Erkek Milli Takımı'nda Avrupa şampiyonluğu sevinci

Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı'nda Avrupa şampiyonluğu sevinci hakim.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Makaralı Yay Erkek Milli Takımı'nda Avrupa şampiyonluğu sevinci
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Haziran 2021 14:26
Antalya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı'nda Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşanıyor.

Okçuluk Milli Takımı Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, milli takımın Avrupa şampiyonu olmasının ardından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen sporculara ve gençlere yaptıkları yatırımı kesmediklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve teknik ekibin kendilerine çok büyük destekleri olduğunu aktaran Ergin, "İyi bir ivme, iyi bir jenerasyon yakaladık. Bu jenerasyon desteklendiğinde iyi işler başarabileceğini düşünüyorduk ve öyle de oldu. İki yıldır bugünü bekliyorduk ve istediğimiz aldık. Makaralı yaylarda hem kadınlarda hem de erkeklerde dünyada en iyi yerde olduğumuz söyleyebiliriz." diye konuştu.

Milli okçu Furkan Oruç ise Türkiye'yi uluslararası turnuvalarda en iyi şekilde temsil etmek istediklerini kaydetti.

EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.