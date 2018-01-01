Major şampiyonuna tokat içeriden geldi!
Amerikan takımı Cloud9, bir başka Kuzey Amerika takımı Team Liquid tarafından IEM Katowice'de alt aşamaya itildi.
İki Kuzey Amerika takımının maçında ilk harita Inferno'ydu. Bizleri şaşırtmayıp maça çok hızlı başlayan Cloud9, art arda aldığı 7 raunt ve 9-1'lik skordan sonra sanki bir anda şok yedi; ilginç bir biçimde maç 180 derece döndü. Bu noktadan sonra sadece ilk yarının son rauntunu kazanabilen Cloud9, ilk yarıyı 10-5 önde kapattı ama Liquid rüzgarının dinmeyeceği belliydi. Sadece ikinci yarı için küçük bir kıvılcım gerekiyordu. O da tabanca rauntundaki galibiyetle geldi ve ikinci yarı Liquid rakibine sadece 1 raunt verdi. 12 el boyunca C9 sadece 4 kez bomba alanına girebildi. İlk 10 el maçı domine edip geri kalan zamanda nasıl el-kol titreyerek oyun oynanır, onu göstermiş oldu adeta Cloud9... Şaşkınlık içinde izlediğimiz harita da 16-11 Liquid üstünlüğüyle son bulmuş oldu.
İkinci harita olan Overpass'de de Inferno'nun aynısı yaşanacaktı ki bu kez Liquid uyuyan hücreleri uyandırmak için 10. rauntu beklemedi. 4-0'dan sonra haritada kendilerini belli etmeye başladılar. Tabi alt aşamaya düşme tehlikesiyle karşılaşınca Cloud9 da bu kez o kadar kolay pes etmedi diyebiliriz. Bunun sonucunda karşılıklı 3-4 el seriler seyrettik. Liquid'in 5 rauntluk serisiyle ilk yarı 8-7 geçilirken maçın ikinci yarısı da yine aynı senaryolar bizi karşıladı. Cloud9 tabancayla birlikte 4 raunt kazanmayı başarmıştı ki bu maçta klasikleşen "Liquid dönüşü" yine gerçekleşti. 7 ellik bir seriyle 15. sayıyı yakaladıktan sonra C9'un yapacak hiçbir şeyi kalmadı ve maç 16-12 son buldu.
Günün açılış maçında da isimlerinden söz ettiren Tyler "skadoodle" Latham ve Timothy "autimatic" Ta'nın performansları C9'u kurtarmaya yetmezken Tarık "tarik" Çelik'in henüz oynanan 3 haritada da kendisinden bekleneni çok fazla veremediğini gözlemledik. Liquid tarafındaysa Keith "NAF" Markovic aldığı 51 frag ile yıldızlaştı.
Bu sonuçla Team Liquid A grubunda üst aşama finalinde Astralis'in rakibi olurken Cloud9 da alt aşamada Renegades ile eşleşti. C9 bu maçı kazanması durumunda SK - Gambit kazananıyla alt aşama finalinde karşılaşacak.
Yazan: Mert "Xaqrons" Ünal - @sporXaqrons
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