Major şampiyonuna tokat içeriden geldi!



İki Kuzey Amerika takımının maçında ilk harita Inferno'ydu. Bizleri şaşırtmayıp maça çok hızlı başlayan Cloud9, art arda aldığı 7 raunt ve 9-1'lik skordan sonra sanki bir anda şok yedi; ilginç bir biçimde maç 180 derece döndü. Bu noktadan sonra sadece ilk yarının son rauntunu kazanabilen Cloud9, ilk yarıyı 10-5 önde kapattı ama Liquid rüzgarının dinmeyeceği belliydi. Sadece ikinci yarı için küçük bir kıvılcım gerekiyordu. O da tabanca rauntundaki galibiyetle geldi ve ikinci yarı Liquid rakibine sadece 1 raunt verdi. 12 el boyunca C9 sadece 4 kez bomba alanına girebildi. İlk 10 el maçı domine edip geri kalan zamanda nasıl el-kol titreyerek oyun oynanır, onu göstermiş oldu adeta Cloud9... Şaşkınlık içinde izlediğimiz harita da 16-11 Liquid üstünlüğüyle son bulmuş oldu.



İkinci harita olan Overpass'de de Inferno'nun aynısı yaşanacaktı ki bu kez Liquid uyuyan hücreleri uyandırmak için 10. rauntu beklemedi. 4-0'dan sonra haritada kendilerini belli etmeye başladılar. Tabi alt aşamaya düşme tehlikesiyle karşılaşınca Cloud9 da bu kez o kadar kolay pes etmedi diyebiliriz. Bunun sonucunda karşılıklı 3-4 el seriler seyrettik. Liquid'in 5 rauntluk serisiyle ilk yarı 8-7 geçilirken maçın ikinci yarısı da yine aynı senaryolar bizi karşıladı. Cloud9 tabancayla birlikte 4 raunt kazanmayı başarmıştı ki bu maçta klasikleşen "Liquid dönüşü" yine gerçekleşti. 7 ellik bir seriyle 15. sayıyı yakaladıktan sonra C9'un yapacak hiçbir şeyi kalmadı ve maç 16-12 son buldu.



Günün açılış maçında da isimlerinden söz ettiren Tyler "skadoodle" Latham ve Timothy "autimatic" Ta'nın performansları C9'u kurtarmaya yetmezken Tarık "tarik" Çelik'in henüz oynanan 3 haritada da kendisinden bekleneni çok fazla veremediğini gözlemledik. Liquid tarafındaysa Keith "NAF" Markovic aldığı 51 frag ile yıldızlaştı.



Bu sonuçla Team Liquid A grubunda üst aşama finalinde Astralis'in rakibi olurken Cloud9 da alt aşamada Renegades ile eşleşti. C9 bu maçı kazanması durumunda SK - Gambit kazananıyla alt aşama finalinde karşılaşacak.