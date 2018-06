Majör finalinin rövanşı nefes kesti

IEM Katowice 2018'in erken finalinde son majör şampiyonu Cloud9 ile yıldızlar topluluğu FaZe karşı karşıya geldi. Cloud9'ın seçimi Overpass'e hızlı başlayan taraf FaZe oldu. Finn "" Andersen'in takımı CT olarak 5-0'lık erken avantajı ele geçirdi. Altıncı rauntta Cloud9 durumu 5-1 yapsa da FaZe T ekonomisini resetlemeyi başardı ve sonraki rauntta Havard "" Nygaard'ın dört kill ile sonuçlanan oyunu skoru 7-1'e getirdi. Kuzey Amerikalılar üç raunt kaybettikten sonra skoru 10-2'ye getirerek devre arasına doğru bir geri dönüş başlatma şansı yakaladı. Ancak FaZe savunması yine çok sertti. FaZe, süperstarı Nikola "" Kovac'ın ACE'i ile devreyi 13-2 önde kapattı. İkinci yarı da FaZe'in pistol raunt galibiyetiyle başladı ve sonraki anti-ecoyla birlikte durum 15-2'ye geldi. Bu noktadan sonra Cloud9'ın aldığı üç raunt harita sonucunu değiştirmeye yetmedi ve çeyrek finalde FaZe 16-6'lık Overpass skoruyla 1-0 öne geçti.Cache ise Tarık "" Çelik'in B savunmasında aldığı dört USP fragi ile başladı. Ekonomik avantaj ile sonraki raundu da kazanan Cloud9, FaZe ecosunda Ladislav "" Kovacs'ın üç killine yenik düştü ve farkı açma şansını kaybetti. 2-1'den sonra ibre yavaş yavaş T tarafına döndü. Dokuzuncu rauntta NiKo'nun aldığı ACE FaZe'i 6-3'lük üstünlüğe taşırken Cloud9 çaresiz görünüyordu. Timothy "" Ta'nın 2v3 B retake pozisyonundaki güzel oyunu skoru 6-4 yapsa da bu FaZe'in üstünlüğünü kırmaya yetmedi ve Avrupa karması devre sonuna kadar kusursuza yakın oynayarak 10-5'te farkı 5'e çıkardı. İkinci yarı da T tarafının B oyunuyla başladı ancak tarik'a nazire yaparcasına GuardiaN, dört kill alarak takımına pistol raundu kazandırdı. Cloud9 bir raunt daha kaybettikten sonra ilk yarıda yaşadıklarının bir benzerini gerçekleştirerek eco raundu kazanmayı ve durumu 12-6'ya getirmeyi başardı. T tarafında ekonomiyi toparlayan tarik liderliğindeki takım bu noktadan sonra fırtına gibi esmeye başladı. Peş peşe rauntlar ile 13-12'de öne geçmeyi başaran Cloud9, sonraki raundu kaybetmesine rağmen haritadan 16-13 galip ayrılmayı ve seride durumu eşitlemeyi başardı.Çeyrek finalin son haritası Inferno'ya da CT olarak başlayan Cloud9, yine tarik sayesinde pistol raundunu kazandı. Türk asıllı oyuncu bu kez üç kill alarak takımına raundu getirdi. Sonraki anti-eco raundunu da kazanan Cloud9, yıldız AWPer GuardiaN'a 1v2 clutch kaybedince skor 2-1'e geldi. Inferno'da ilk rauntlarını kazandıktan sonra FaZe beş rauntluk bir seri yakaladı. Bu seriyi autimatic, B savunmasındaki müthiş smoke oyunuyla bozarak farkı 6-4'te 2'ye indirdi. Cloud9, genç yıldızının aldığı raunttan sonra hanesine dört el daha ekleyerek 8-6'da devreyi önde kapatmayı garantiledi. İlk yarının son raundunda ise Danimarkalı IGL karrigan, A oyununda üç kill alarak devre skorunu belirledi: 8-7. İkinci pistol raunt da Cloud9 lehine, bu kez autimatic'in üç fragi ile sonuçlandı. Erken ekonomik avantajı iyi kullanan Cloud9, skoru 12-7'ye kadar getirdi fakat yirminci rauntta karrigan yine sahne aldı ve üç kill ile takımına raundu kazandırdı. Sonraki rauntlar takımlar tarafından paylaşılırken skor 14-10 Cloud9 lehine olmuştu. Galibiyete yalnızca iki raunt uzaklıktaki Kuzey Amerika temsilcisi, sonraki rauntlarda NiKo ve Olof "" Kajbjer'i durduramayınca maç bir anda 15-14'e geldi ve FaZe kendisini maç sayısında buldu. Ancak tarik 3v3 pozisyonda üç CT oyuncusunu da düşürerek maçı uzatmaya taşıdı.Final gibi geçen maçta her şeyi belirleyecek uzatmalar, Will "" Wierzba'nın 1v2 clutch alarak toplam dört kill çıkardığı muhteşem oyunla Cloud9 lehine başladı. Sonraki raunttaysa sıra Jake "" Yip'teydi. 20 yaşındaki yıldız oyuncu B post-plant durumunda 1v2 clutch alarak takımını 17-15'lik üstünlüğe taşıdı. Uzatmanın ilk yarısını FaZe raunt galibiyetiyle kapatmaya çok yaklaştı fakat Cloud9'da clutchların ardı arkası kesilmiyordu. Tyler "" Latham, 1v3 pozisyonda takımına raundu getirerek durumu 18-15 yapmış oldu. Maç sayısındaki Cloud9 uzatmanın ikinci devresinde GuardiaN'a takıldı ve Slovak AWPerın üç killi FaZe'i maçta tuttu. Tarik ve arkadaşları sonraki iki rauntta da maçı bitirme şansını tepince ikinci uzatma devresine geçildi. İkinci uzatmaya GuardiaN üç AWP fragi ile başladı ve FaZe uzun bir aradan sonra 19-18'de öne geçti. FaZe bir raunt daha kazanarak önce skoru 20-18'e getirdi, sonrasındaysa NiKo aldığı ACE ile takımını maç sayısına taşıdı: 21-18. Cloud9 her ne kadar iki raunt ile skoru 21-20 yapsa da kırk ikinci rauntta gelen FaZe galibiyeti Inferno skorunu 22-20, seri skorunuysa 2-1 olarak belirledi.Nefes kesen çeyrek final mücadelesi sonucunda Cloud9 elenirken FaZe yarı finalde Astralis'in rakibi oldu. Astralis - FaZe yarı final mücadelesi yarın saat 17:00'de başlayacak.Yazar: Ali "Maxxie" Or - @ MaxxieCSGO