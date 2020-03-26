Majid Hosseini'nin aklı Trabzon'da rahat

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının en ağır yaşandığı ülkelerden biri de İran. Söz konusu bölgede vaka sayısı 27 bini bulurken, 2 bin 77 kişi ise yaşamını kaybetti. Trabzonspor'un İranlı oyuncusu Majid Hosseini'nin ailesinin yanına gitmek istediği yönünde haberler çıksa da Hosseini'nin ailesinin uzun zamandır Trabzon'da olduğu öğrenildi.Başarılı savunmacının bazı akrabaları ise halen İran'da. Hosseini'nin yakınlarını sık sık telefonla aradığı ve durumlarından haberdar olduğu belirtildi.