Majid Hosseini'den Trabzonspor'a sözleşme yanıtı

Trabzonspor'un sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hosseini'ye yaptığı, "Seni oynatmayı düşünüyoruz ancak sözleşmeni uzatmalısın. Para kazandırmadan gitmeni istemiyoruz" teklifine yanıt geldi.



24 yaşındaki stoperin menajeri, 600 bin Euro olan yıllık ücretine zam yapılması halinde yeni imzayı atacaklarını söyledi.



Hosseini, geçtiğimiz sezon Bordo-Mavili forma ile 28 resmi maçta 1 gollük katkı sağladı.



