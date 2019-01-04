Majid Hosseini: 'Süper Lig'e çok şaşırdım'

Trabzonspor'un İranlı futbolcusu Majid Hosseini, milli takım kampı için gittiği ülkesinde açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası'nın ardından şimdi de Asya Kupası deneyimi yaşamaya hazırlanan 22 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de beklediğinden de iyi bir futbol ortamı bulduğunu söyledi.





Hosseini şöyle devam etti: "Türkiye ligindeki ilk maçıma çıktığımda bu ligin bu kadar güçlü ve fiziğe dayalı bir lig olduğunu gördüğümde şaşırdım. Çok kaliteli bir lig. Süper Lig'de birçok dünya yıldızı ile beraber top koşturuyorsunuz. Real Madrid'den gelen Pepe bunlardan biriydi. Dünya Kupası'nda final oynayan Vida, çok iyi teklifler almasına karşın Beşiktaş'ta kalıyor, ayrılmıyor."

Bordo-mavili takımdaki döneminin ardından Avrupa'ya açılabileceğini ima eden savunma oyuncusu, "Öncelikle yeni takımımda başarılar elde etmek istiyorum. Avrupa futboluna giriş yapmak için bu adımı atmam gerekirdi. İlk hedefim Trabzonspor'da iyi bir performans sergilemek. Bunu da sadece sıkı çalışarak başarabileceğimi biliyorum" diye konuştu.