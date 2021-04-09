Majid Hosseini için Panathinaikos hamlesi

Trabzonspor'un yeni kontrat teklifini henüz kabul etmeyen Majid Hosseini'nin menajeri, takım arayışını sürdürüyor.

Haber; Fanatik
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Majid Hosseini için Panathinaikos hamlesi
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09 Nisan 2021 09:45
Seyed Majid Hosseini
Seyed Majid Hosseini
Trabzonspor
Trabzonspor'un 750 bin Euro + 100 bin Euro bonus üzerinden yaptığı 3 yıllık yeni kontrat teklifini henüz kabul etmeyen Majid Hosseini'nin menajeri, takım arayışını sürdürüyor.

Daha önce AEK ve Olympiakos ile görüşen İranlı stoperin temsilcisi Alireza Peykan, oyuncusunu Başakşehir ile Kasımpaşa'ya da önermişti.

Hosseini'nin menajerinin şimdi de bir başka Yunan kulübü Panathinaikos ile görüştüğü öğrenildi.



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