Majda Mehmedovic: 'Türkiye'de oynamak hayalimdi'

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'un nisan ayında renklerine bağladığı Karadağlı Majda Mehmedovic, Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu belirtti.



Mehmedovic, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'yi çok sevdiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:



"Çocukluğumdan beri Türkiye'de oynamak hayalimdi. Ailemin Türkiye'den Karadağ'a gelmiş olması, kökenimin Türkiye'ye dayanması belki de etkiliydi. O zamanlarda Avrupa'da en üst seviyede oynayabileceğim bir Türk takımı yoktu. Şu an bir Türk takımının en üst seviyede oynayabilecek potansiyelini gördüğüm için böyle bir takım olduğu için Türkiye'ye gelmeye karar verdim. Türkiye'yi, buradaki insanları, buranın kültürünü daha yakından tanıma şansı yakaladım. Bunun için çok mutluyum."



Hedeflerinin her zaman büyük olduğuna işaret eden Mehmedovic, şunları kaydetti:



"Kastamonu'yla beraber elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bunun için savaşacağım. Sonrasında ben ve takım arkadaşlarım ayrıca altyapıdaki genç çocuklara da bir şeyler öğretmek istiyoruz. Biz buradan gittikten sonra oluşacak jenerasyona da destek vermek istiyoruz. Onların da Avrupa seviyelerinde oynamaları için destek vermeliyiz. Tek hedefimiz A takımda oynamak değil, altyapıda da gelecek jenerasyon oluşurken ben ve takım arkadaşlarımla onlara bir şeyler katmak ve tecrübelerimizi aktarmak istiyoruz. Bunun yanı sıra A takımla da iyi işler yapacağız ve bunun için savaşacağız."



