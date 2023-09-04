Maja Ognjenovic: ''Türkiye, Avrupa şampiyonluğunu haketti''

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye'ye 3-2 kaybeden Sırbistan'da Maja Ognjenovic maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Maja Ognjenovic: ''Türkiye, Avrupa şampiyonluğunu haketti''
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04 Eylül 2023 01:43
2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye'ye 3-2 kaybeden Sırbistan'da yıldız oyuncu Maja Ognjenovic karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Enerjilerinin ve isteklerinin eksik kaldığını söyleyen Maja Ognjenovic, "Çok zor ve çok uzun bir maç olacağını biliyorduk. Bunu bize Guidetti söylemişti. Türkiye gerçekten olağanüstü bir rakip. Neredese Türkiye'de oynayacağımızı biliyorduk. Maçta 1-0 ve 2-1 öne geçtik ama itiraf etmeliyim ki belki biraz daha fazla enerji ve istek eksikti. Final maçına yakışır şekilde karakter koyamadık. Ben böyle hissettim, belki böyle olan sadece bendim. Finaldeki her yenilgi çok ağırdır ama Türkiye, Avrupa şampiyonluğunu çok hak etmişti. Voleybol sahnesine yeni çıkan bir rakibe yenilmedik. Yıllardır Avrupa'nın en üst düzey ve en iyi kulüplerinde oynayan oyuncuları var." şeklinde konuştu.

Final oynamalarının başarı olduğunu dile getiren Ognjenovic güçlü bir rakibe kaybettiklerini söyledi: "2-1'den sonra finali kazanabileceğimize gerçekten inanmıştım. Her şey o kadar gidiyordu ki... O anlarda biraz yetersiz kaldık. Mutsuz olamayız, son derece güçlü bir rakibe kaybettik. Bu finali oynamak da bir başarıydı."

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