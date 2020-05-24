Maide'nin Altın Günü nerede çekildi, kaç yılında (Oyuncuları)

İşte Maide'nin Altın Günü filmi bu akşam televizyonda seyirci karşısına çıkıyor. Ezgi Mola'nın ilk kez sosyal medya hesabından duyurduğu 'Maide Teyze' adlı karakterinin macerası sinemalarda devam etmişti. Peki, Maide'nin Altın Günü oyuncuları kimler? Maide'nin Altın Günü nerede çekildi? Maide'nin Altın Günü Sarıyer ve Kozyatağı'nda çekildi.

24 Mayıs 2020 15:52
Maide'nin Altın Günü nerede çekildi, kaç yılında (Oyuncuları)
Maide'nin Altın Günü, Ezgi Mola'nın başrolünde yer aldığı film dede yadigarı gerdanlığını kaybeden Maide'nin yeğeni ile birlikte giriştiği maceralı soruşturmayı konu alıyor. Sinemanın ardından ilk kez televizyonda yayınlanacak olan film için izleyiciler "Maide'nin Altın Günü nerede çekildi", "Maide'nin Altın Günü oyuncuları kim, konusu ne" aramaları yapıyor. İşte film hakkında detaylar…
MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ezgi Mola'nın başrolünde yer aldığı ve öyküsünü yazdığı Maide'nin Altın Günü filmi çekimleri Sarıyer ve Kozyatağı'nda gerçekleşti.

MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ OYUNCULARI

Ezgi Mola'nın başrolünde yer aldığı "Maide'nin Altın Günü"nde Ezgi Mola'nın yanı sıra Mesut Can Tomay, Hilmi Özçelik, Gülhan Tekin ve Demet Gül yer alıyor.



FİLMİN KONUSU

Maide, titiz mi titiz, marifetli mi marifetli bir ev kadınıdır. Mahallenin en havalı altın günlerini yapmasıyla meşhurdur. Kısırları, börekleri, eğlencesi dillere destandır. Altın günlerinden birinde Maide'nin aile yadigârı gerdanlığı çalınır. Gerdanlığı bulmak için İstanbul dışından gelen ergen yeğeni Yağmur ile bir liste yaparlar. Güne gelen kadınların tek tek peşine düşecekleri bu macerada başlarına birbirinden komik olaylar gelecektir.

MAİDE'NİN ALTINI GÜNÜ FRAGMANI İZLE

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