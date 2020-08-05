Maicon'un transferinde Suudi derbisi zararı azalttı

Maicon'un satışından 13 milyon TL zarar eden G.Saray, Al Nasr'ın Al Hilal maçı nedeniyle teklif yükseltmesiyle 9 milyon TL'lik bir zararın daha eşiğinden döndü

Haber; Sabah
Maicon'un transferinde Suudi derbisi zararı azalttı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ağustos 2020 10:23
Galatasaray'da Maicon'un Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nasr'a satılışının perde arkasında ilginç detaylar var. Al Nasr, ilk etapta sarı-kırmızılı kulüple 3 milyon Euro'ya (24.5 milyon TL) el sıkıştı. Daha sonra TFF'nin yabancı kuralını açıklamasını koz olarak kullanan Maicon, imza parası alabilmek için G.Saray'ı köşeye sıkıştırdı.

Suudi kulübü de teklifini 300 bin Euro'ya (2.5 milyon TL) indirdi. Ancak Aslan rest çekince, bugün oynanacak Al Hilal maçı yaklaştığı için teklif 1 milyon 430 bin Euro'ya (11.5 milyon TL) yükseltildi.

Bu transferden 13 milyon TL zarar eden Cimbom, derbi olmasa 9 milyon TL daha kaybedecekti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için