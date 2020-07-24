Maicon'un menajeri açıkladı: 'Galatasaray'a gidiyoruz'

26 TEMMUZ'DA GELECEK

YILLIK 2.2 MİLYON EURO MAAŞ ALIYOR

'ın geçen sezon devre arasında kiraladığı ve anlaşmasının sonuna gelen'un menajeri, oyuncunun sarı-kırmızılı takıma geri döndüğünü açıkladı.Arap basınına konuşan menajer, "" ifadelerini kullandı.Al Nassr, kiralık anlaşmasını Ekim ayı sonuna kadar uzatmak istemiş ancak Galatasaray ile anlaşamamıştı.Birkaç gün önce geri dönmeyi planlayan Brezilyalı oyuncunun, Arap kulübünün bilet ücretini ödememesi nedeniyle yola çıkamadığı belirtildi.26 Temmuz Pazar günü için yeni bir bilet aldığı kaydedilen 31 yaşındaki oyuncu, İstanbul'a gelerek Galatasaray ile görüşecek.Galatasaray'a 2017-2018 sezonu öncesinde Sao Paulo'dan 8 milyon Euro'ya transfer edilen Maicon, Şubat 2019'da Al Nassr'a 1.7 milyon Euro'ya kiralanmıştı.31 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun Galatasaray ile 2.2 milyon euro garanti ücretli gelecek sezon sonunda sona erecek bir anlaşması bulunuyor.