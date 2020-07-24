Maicon'un menajeri açıkladı: "Galatasaray'a gidiyoruz"

Galatasaray'ın kiralık sözleşmesini uzatmak için anlaşamadığı Maicon'un menajeri İstanbul'a dönüş için açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Maicon'un menajeri açıkladı: 'Galatasaray'a gidiyoruz'
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24 Temmuz 2020 20:45
Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında kiraladığı ve anlaşmasının sonuna gelen Maicon'un menajeri, oyuncunun sarı-kırmızılı takıma geri döndüğünü açıkladı.

Arap basınına konuşan menajer, "Galatasaray, Al Nassr ile anlaşmaya varamadı. Bu yüzden oyuncu İstanbul'a geri dönecek" ifadelerini kullandı.

Al Nassr, kiralık anlaşmasını Ekim ayı sonuna kadar uzatmak istemiş ancak Galatasaray ile anlaşamamıştı.

26 TEMMUZ'DA GELECEK

Birkaç gün önce geri dönmeyi planlayan Brezilyalı oyuncunun, Arap kulübünün bilet ücretini ödememesi nedeniyle yola çıkamadığı belirtildi.

26 Temmuz Pazar günü için yeni bir bilet aldığı kaydedilen 31 yaşındaki oyuncu, İstanbul'a gelerek Galatasaray ile görüşecek.



YILLIK 2.2 MİLYON EURO MAAŞ ALIYOR

Galatasaray'a 2017-2018 sezonu öncesinde Sao Paulo'dan 8 milyon Euro'ya transfer edilen Maicon, Şubat 2019'da Al Nassr'a 1.7 milyon Euro'ya kiralanmıştı.

31 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun Galatasaray ile 2.2 milyon euro garanti ücretli gelecek sezon sonunda sona erecek bir anlaşması bulunuyor.



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