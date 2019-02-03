Maicon'a Suudi Arabistan'dan talip!

Galatasaray'da son yapılan transferlerin ardından yabancı kontenjanının dolmasıyla lisansı askıya alınan Maicon'a Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın talip olduğu öğrenildi.
Al Nassr'ın hocası Rui Vitoria'nın Maicon'u ısrarla istediği ve Suudi ekibinin Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını kısa süre içinde çalacağı öne sürüldü.
Galatasaray'da Christian Luyindama transferinin ardından yabancı sayısı 15'e ulaştı ve sarı-kırmızılılarda Brezilyalı stoper Maicon'un sözleşmesi askıya alındı.
GALATASARAY'IN YABANCILARI
-Badou Ndiaye
-Mitroglou
-Onyekuru
-Diagne
-Fernando
-Feghouli
-Muslera
-Maicon
-Belhanda
-Nagatomo
-Linnes
-Mariano
-Marcao
-Donk
-Luyindama
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Al Nassr'ın hocası Rui Vitoria'nın Maicon'u ısrarla istediği ve Suudi ekibinin Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını kısa süre içinde çalacağı öne sürüldü.
Galatasaray'da Christian Luyindama transferinin ardından yabancı sayısı 15'e ulaştı ve sarı-kırmızılılarda Brezilyalı stoper Maicon'un sözleşmesi askıya alındı.
GALATASARAY'IN YABANCILARI
-Badou Ndiaye
-Mitroglou
-Onyekuru
-Diagne
-Fernando
-Feghouli
-Muslera
-Maicon
-Belhanda
-Nagatomo
-Linnes
-Mariano
-Marcao
-Donk
-Luyindama
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