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Maicon'a Suudi Arabistan'dan talip!

Galatasaray'da yabancı kontenjanının dolmasıyla lisansı askıya alınan Maicon için Al Nassr kulübü devreye girdi.

Kaynak: Takvim
Maicon'a Suudi Arabistan'dan talip!
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03 Şubat 2019 08:32
Galatasaray'da son yapılan transferlerin ardından yabancı kontenjanının dolmasıyla lisansı askıya alınan Maicon'a Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın talip olduğu öğrenildi.

Al Nassr'ın hocası Rui Vitoria'nın Maicon'u ısrarla istediği ve Suudi ekibinin Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını kısa süre içinde çalacağı öne sürüldü.

Galatasaray'da Christian Luyindama transferinin ardından yabancı sayısı 15'e ulaştı ve sarı-kırmızılılarda Brezilyalı stoper Maicon'un sözleşmesi askıya alındı.

GALATASARAY'IN YABANCILARI

-Badou Ndiaye
-Mitroglou
-Onyekuru
-Diagne
-Fernando
-Feghouli
-Muslera
-Maicon
-Belhanda
-Nagatomo
-Linnes
-Mariano
-Marcao
-Donk
-Luyindama

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