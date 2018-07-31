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Maicon'a Portekiz'den iki talip var

Transferde sessizliğini koruyan Galatasaray'da Maicon sevinci yaşanıyor. Tecrübeli stoper için iki ciddi talip var.

Kaynak: Haberturk
Maicon'a Portekiz'den iki talip var
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31 Temmuz 2018 05:12
Galatasaray'da geçtiğimiz sezondan beri tartışılan isim olan ve elden çıkarılması gündeme gelen Maicon ile ilgili gelişme var.

Mali açıdan sıkıntılı günler yaşayan ve her futbolcusu için gelecek teklife açık olan Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı stoper ile Portekiz'den ilgilenen kulüplerin olması üzerine sevinç yaşadı.

Portekiz pasaportu da olan ve daha önce Porto ve Nacional formalarını giyen Maicon'un, Sporting Lizbon ve Braga takımlarının radarında olduğu ortaya çıktı...

29 yaşındaki stoperi çok iyi tanıyan ve transferi için yarışa giren iki kulüpten Sporting'in 8 milyon Euro gibi bir rakamı gözden çıkardığı öğrenilirken Braga'nın ise bütçeyi daha düşük tuttuğu belirtildi.

MAİCON GİDERSE BİR STOPER VE BİR GOLCÜ GELECEK

Öte yandan güçlü fiziği ile dikkat çeken ancak zaman zaman yaptığı kritik hatalarla geçen sezon sorun yaşatan Maicon'un Galatasaray'da yoluna devam etmek istediği öğrenildi. Ancak yeni transfer yapmak için oyuncu satmak zorunda olan yönetimin, resmi teklifin kulübe ulaşmasını bekledikleri ve bu süreçte Maicon'u ikna etmeyi planladıkları kaydedildi.

Geçen sezonun başında Sao Paulo'dan 7,5 milyon Euro'ya alınan Maicon'un satılması halinde Sarı-Kırmızılılar, düşük bütçeli bir stoper ve golcü transferi yapmayı hedefliyor.



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