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Maicon'a bir talip daha çıktı: Flamengo!

Brezilya kulübü Flamengo, yeni hocası Abel Braga'nın raporu doğrultusunda Galatasaray'ın stoperi Maicon'a talip oldu. Sarı-Kırmızılı yönetimin Maicon için 6 milyon euro talep ettiği bildirildi.

Kaynak: Star
Maicon'a bir talip daha çıktı: Flamengo!
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03 Ocak 2019 10:15
Galatasaray'da sezon başında Bafetimbi Gomis'in gittiği Al-Hilal'e transferi son anda yatan Maicon'a yine yol göründü.

Al-Hilal ve Fluminense'den sonra Flamengo da yeni hocası Abel Braga'nın raporu doğrultusunda Aslan'ın stoperine talip oldu.

Kırmızı-siyahlı ekip bu transfer için Galatasaray ile görüşmelere başladı. Sezonu Palmeiras'ın ardından ikinci sırada tamamlayan ve gelecek sezon Libertadores Kupası'nda mücadele edecek olan Flamengo'nun, dev turnuva öncesinde savunmasını güçlendirmek istediği belirtiliyor.

Maicon'un da çocuklarına daha yakın olmak için Flamengo'ya gitmek istediği belirtiliyor.

Brezilyalı stoper, Galatasaray'a 7.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Brezilya'nın Sao Paulo ekibinden gelmişti.

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