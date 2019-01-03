Galatasaray'da sezon başında Bafetimbi Gomis'in gittiği Al-Hilal'e transferi son anda yatan Maicon'a yine yol göründü.Al-Hilal ve Fluminense'den sonra Flamengo da yeni hocası Abel Braga'nın raporu doğrultusunda Aslan'ın stoperine talip oldu.Kırmızı-siyahlı ekip bu transfer için Galatasaray ile görüşmelere başladı. Sezonu Palmeiras'ın ardından ikinci sırada tamamlayan ve gelecek sezon Libertadores Kupası'nda mücadele edecek olan Flamengo'nun, dev turnuva öncesinde savunmasını güçlendirmek istediği belirtiliyor.Maicon'un da çocuklarına daha yakın olmak için Flamengo'ya gitmek istediği belirtiliyor.Brezilyalı stoper, Galatasaray'a 7.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Brezilya'nın Sao Paulo ekibinden gelmişti.