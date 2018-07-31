transfer yapmak istiyor ama bunun için de öncelikle oyuncu satması gerekiyor. Ancak kulübe hiçbir oyuncu için teklif gelmezken gidecekler listesinin başınave'ün isimleri yazıldı.Maicon'un Sao Paulo'dan transfer edilirken bonservisinin 7 milyon euro olmasına karşın ücretinin 2.2 milyon euro gibi makul bir düzeyde kalması Brezilyalının başka bir takıma gitmesini kolaylaştırıyor.Sarı-kırmızılı yetkililer de bu nedenle Gomis, Feghouli ve Belhanda gibi isimlerden ziyade Maicon'un gitmesinin daha kolay olduğunun altını çiziyor.Kulüplerin futbolculara ödenecek maaşa göre hareket ettiğini belirten Cim-Bom halihazırda bu duruma en uygun ismin Maicon olduğunu vurgulardı. Diğer taraftan yine gözden çıkarılan Lionel Carole'ün de 700 bin euro gibi düşük bir rakama oynaması transferde önünü açıyor.Galatasaray Maicon ve Carole'ü satarak transfer için bir taraftan kaynak yaratacak diğer taraftan da yabancı kontenjanında yer açacak.