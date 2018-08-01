'da üzeri çizilen ilk oyuncu olan'un piyasasının olması ve maaşanın 2.2 milyon euro gibi ödenebilir bir seviyede olması bu operasyonu daha kolay kılıyor.Ancak sambacının üzerinin çizilmesinin tek nedeni olarak maddi noktalar değil. Galatasaray'da teknik direktör'in savunmanın kendi kalesine mesafesini uzatmak istediği ve bu nedenle defansta hızlı futbolculara ihtiyaç duyduğu bildirildi.Göreve geldiğinde takım savunmasının kendi kalesine olan ortalama uzaklığını 32.2 metreden 33.9 metreye çıkaran Terim'in bunu daha da geliştirmek istediği bildirildi. Bu mesafenin 35 metrenin üzerine çıkacağı, bu durumda ise Maicon'un oynamasının büyük risk oluşturacağı ifade edildi.Açık alanda tecrübeli oyuncunun bu zaafiyetinin kendileri için büyük bir problem yaratabileceğini öngören teknik kadro bu nedenle savunmada hızlı isimlere ihtiyaç duyuyor. Yeni sezonda takımı rakip kaleye daha yakın oynatmak isteyen Terim'in bu tempolu futbola ayak uydurabilecek futbolcuları özellikle istediği belirtildi.Brezilyalı futbolcu Maicon'un aynı zamanda Portekiz pasaportunun olması transferinde önünü açıyor. Uzun yıllar Porto'da oynayan oyuncunun burada piyasasının olması transfer için Galatasaray'ı da umutlandırıyor. Sporting Lizbon'un gündemine de gelen Maicon için sarı-kırmızılılar 7-8 milyon euro bonservis geliri bekliyor.