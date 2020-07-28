Maicon idmana değil, pazarlığa geldi

Maicon'un son restini gören Galatasaray, geri adım atmıyor. Peki şimdi neler olacak?

Haber; Sabah
Maicon idmana değil, pazarlığa geldi
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28 Temmuz 2020 09:52
Galatasaray ile Al-Nassr, 3 milyon Euro bonservis bedelinde el sıkışırken, Suudi Arabistan'daki maaşı 3.5 milyon Euro'dan 3.1 milyon Euro'ya düşen Maicon sorun çıkardı. (Maicon transferinde reste rest!)

Brezilyalı stoper, sosyal medyada G.Saray'a döndüğünü açıklasa da İstanbul'a gelişinin perde arkasında farklı sebepler yatıyor. Sarı-kırmızılılar, 12 Ağustos'ta yeni sezon için Florya'da toplanacak. Ancak Maicon, idmana değil bonservisini almaya geldi.

Galatasaray cephesi 3 milyon Euro bonserviste ısrarcı ve Al-Nassr'dan imza parası almanın hesabını yapan Maicon, pazarlıklarda ikna edilmeye çalışılacak.

 

 



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