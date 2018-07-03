  •  
    Tarık Çamdal için flaş sözler: "Transferi..."
  •  
    Fernando Muslera için transfer açıklaması var!
  •  
    Transferler arka arkaya!
    Anbean BİTEN imzalar!..
  •  
    Beşiktaş'a sürpriz golcü! Negredo yerine "Karim"
  •  
    Comolli'den operasyon! Transferde 1 numarası!

Maicon için Galatasaray'a Çin'den iki teklif

Fatih Terim'in takımda düşünmediği Maicon'a Çin'den 2 teklif geldi.

Kaynak: Takvim
Maicon için Galatasaray'a Çin'den iki teklif
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Temmuz 2018 07:21
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in takımda düşünmediği Maicon'a Çin kulüplerinden Jiangsu Suning ve Henan Jianye'nin transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Bu oyuncuyu 7 milyon Euro'ya alan Galatasaray Yönetimi'nin Maicon'u en az bu rakama satmayı planladığı ortaya çıktı.

İki kulübün yaptığı teklifin 4 milyon Euro'yu geçmemesi nedeniyle yönetim Çin kulüplerine cevap vermedi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için