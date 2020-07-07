Maicon için çarpıcı iddia; bedelsiz!

Galatasaray'dan Al Nasr'a kiralık gönderilen Maicon'un geleceği şu an için soru işareti olarak kalmaya devam ederken, Suudi basınından konu ile ilgili sürpriz bir detay aktarıldı.



Geçtiğimiz haftalarda Al Nasr yöneticileri, Maicon için Galatasaray ile transfer pazarlığına oturmuş ve sarı kırmızılıların yüksek bonservis talep etmesi üzerine masadan kalkmıştı.



Yaşanan bu gelişmelerin ardından Maicon için perde arkasında yaşanan gerçek ortaya çıktı. Al Nasr yönetiminin, Brezilyalı savunmcıdan söz aldığı ve transferin bu şekilde gerçekleşeceği ortaya çıktı.



"MAICON İLK ANLAŞMASINI YAPTI"



Buna göre Maicon, Al Nasr yönetimine 'bekleyin' mesajı verdi ve Galatasaray yönetimiyle müzakerelere başladı. Buna göre Brezilyalı futbolcu, sarı kırmızılı yönetimden bonservisini talep etti ve bu harekatta başarılı olması halinde bedelsiz olarak Al Nasr'a imzayı atacak.



Maicon, bu sezon toplamda 26 maça çıkarken 2340 dakika sahada kaldı.



