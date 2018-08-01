TERİM'DEN ONAY ÇIKTI

1.5 MİLYON EURO ÖNERİLECEK

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Galatasaray'ın geçtiğimiz yıl Sao Paulo'dan kadrosuna kattığı ve sezon içerisinde gösterdiği performansla tartışılan isimlerin başında gelen Maicon Roque'ye Sporting Lizbon ve Braga talip oldu… Portekiz devlerinin Brezilyalı oyuncuyu radarına alması Sarı-Kırmızılılar'da sevinçle karşılandı. Nedeni ise mali anlamda yaşanan sıkıntılar… Braga'nın Maicon için bütçeyi düşük tuttuğu ancak Sporting'in ise 8 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi.İki kulübün de Maicon'u istemesinin sebebi oyuncunun Portekiz pasaportunun olması… 29 yaşındaki oyuncu daha önce Porto ve Nacional formaları giymişti. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Brezilyalı, zaman zaman yaptığı kritik hatalarla geçen sezon G.Saraylı taraftarlara korku dolu anlar yaşatmıştı. Bu sezonki hazırlık maçlarında da iyi bir performans ortaya koyamayan Sambacı için Fatih Terim'in de 'teklif gelirse satılabilir' rapor verdiği biliniyor.Sarı-kırmızılı yönetim, resmi teklif ulaşması halinde yoluna Galatasaray'da devam etmek isteyen Maicon'u transfere ikna edecek. Öte yandan teknik direktör Fatih Terim, Sambacının alternatifini de belirledi. İmparator'un Maicon'un yerine istediği isim Milanlı… Brezilyalı oyuncu satıldığı an, Zapata Sarı-Kırmızılılar'a imza atacak. Cim Bom'un İtalyan ekibine Kolombiyalı stoper için 1.5 milyon euro teklif edeceği belirtildi.