Maicon, Galatasaray'a geri dönüyor.

Al Nasr'da kiralık olarak forma giyen Brezilyalı stoper Maicon, takımına veda etti.

Haber; Sporx.com
Maicon, Galatasaray'a geri dönüyor.
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26 Temmuz 2020 13:48
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nasr'da kiralık olarak forma giyen Brezilyalı stoper Maicon, takımına veda etti. 31 yaşındaki oyuncu, İstanbul'a doğru yola çıktı.

Uçaktan bir fotoğraf paylaşan Maicon, "İnanılmaz 1.5 yıl geçirdik. her şey için teşekkür ederim. Şimdi Galatasaray'a geri dönme zamanı" ifadelerini kullandı.

1.5 yılda Al Nasr'da 39 maça çıkan Maicon, 1 şampiyonluk yaşadı





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