Maicon, Galatasaray'a geri döndü

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nasr'da kiralık olarak forma giyen Brezilyalı stoper Maicon, takımına veda etti. 31 yaşındaki oyuncu, İstanbul'a döndü.Uçaktan bir fotoğraf paylaşan Maicon, "İnanılmaz 1.5 yıl geçirdik. her şey için teşekkür ederim. Şimdi Galatasaray'a geri dönme zamanı" ifadelerini kullandı. Brezilyalı isim, akşam saatlerinde İstanbul'a iniş yaptı.1.5 yılda Al Nasr'da 39 maça çıkan Maicon, 1 şampiyonluk yaşadı.