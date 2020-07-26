Maicon, Galatasaray'a geri döndü

Al Nasr'da kiralık olarak forma giyen Brezilyalı stoper Maicon, takımına veda etti. Bonservisi Galatasaray'da olan Maicon, İstanbul'a geldi.

Haber; Sporx.com
Maicon, Galatasaray'a geri döndü
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26 Temmuz 2020 21:58
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nasr'da kiralık olarak forma giyen Brezilyalı stoper Maicon, takımına veda etti. 31 yaşındaki oyuncu, İstanbul'a döndü.

Uçaktan bir fotoğraf paylaşan Maicon, "İnanılmaz 1.5 yıl geçirdik. her şey için teşekkür ederim. Şimdi Galatasaray'a geri dönme zamanı" ifadelerini kullandı. Brezilyalı isim, akşam saatlerinde İstanbul'a iniş yaptı.

1.5 yılda Al Nasr'da 39 maça çıkan Maicon, 1 şampiyonluk yaşadı.







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