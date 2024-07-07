Mahuchikh, 37 yıllık kadınlar yüksek atlama dünya rekorunu kırdı

Ukraynalı atlet Yaroslava Mahuchikh, Bulgar Stefka Kostadinova'nın 1987'den beri elinde tuttuğu kadınlar yüksek atlama dünya rekoru elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Mahuchikh, 37 yıllık kadınlar yüksek atlama dünya rekorunu kırdı
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07 Temmuz 2024 23:22
Ukraynalı atlet Yaroslava Mahuchikh, Bulgar Stefka Kostadinova'nın 1987'den beri elinde tuttuğu kadınlar yüksek atlama dünya rekorunu kırdı.

Elmas Lig'in Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen ayağında yarışan 22 yaşındaki Mahuchikh, 2,10 metrelik atlayışıyla dünya rekoruna imza attı.

Dünya ve Avrupa şampiyonu Mahuchikh böylece Kostadinova'nın, 1987'de İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 2,09 metreyle kırdığı rekorun yeni sahibi oldu.

Aynı etkinlikte piste çıkan Kenyalı Faith Kipyegon da kendisine ait kadınlar 1500 metre dünya rekorunu 3:49.11'den 3:49.04'e indirdi.

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