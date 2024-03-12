Mahsun J 8. bölüm ne zaman? Mahsun J 8. bölüm full izle

Mahsun J'nin 4. bölümü 19 Şubat 2024 Cuma günü GAİN platformunda yayınlandı. Bölümü izlemek için GAİN'e üye olmanız ve abonelik başlatmanız gerekiyor.

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Mahsun J'nin 8. bölümü 8 Mart 2024 Cuma günü GAİN platformunda yayınlanacak.

Mahsun J, İstanbul'da kurye olarak çalışan Mahsun'un hikayesini anlatan bir komedi dizisidir. Borç içinde yüzen Mahsun, bir gün teslim ettiği bir paketin içinde gizemli bir anahtar bulur. Bu anahtarı kullanarak "J" isimli bir organizasyona katılır ve jigolo olarak hayatını kazanmaya başlar.

Mahsun, bu yeni hayatında birçok komik ve macera dolu olayla karşılaşır. Hem jigololuk mesleğinin getirdiği zorluklarla hem de kendi kişisel sorunlarıyla mücadele etmek zorundadır.

Dizide Mahsun'un yanında arkadaşı Leyla da önemli bir rol oynar. Leyla, başarısız bir reklamcıdır ve Mahsun'un menajerliğini üstlenir. İkilinin komik diyalogları ve maceraları dizinin en eğlenceli yönlerinden biridir.

Mahsun: Ana karakter. Kurye olarak çalışırken jigolo olur.



Leyla: Mahsun'un arkadaşı ve menajeri.



J: Gizemli bir organizasyonun lideri.



Eylül: Mahsun'un aşık olduğu kadın.



Kadir: Mahsun'un rakibi.