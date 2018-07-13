Mahrez'in gözü Şampiyonlar Ligi'nde

, Manchester City'e transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.İngiltere Premier Lig'inin son şampiyonu Manchester City, Leicester City'nin golcü oyuncusu Riyad Mahrez'i 68 milyon Euro karşılığında kadrosuna katarak kulüp rekoru bir transfere imza attı. Manchester City ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Cezayirli oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için "büyük" bir kulübe geldiği yönünde açıklamalarda bulundu.Mahrez, City ile sözleşme imzaladıktan sonra,şeklinde konuştu.Riyada Mahrez geçtiğimiz sezon Leicester City ile Premier Lig'de 36 maçta 12 gol ve 11 asistle oynamıştı. Ancak takımı hiçbir Avrupa Kupası'nda mücadele etmemişti.