Mahrez'in gözü Şampiyonlar Ligi'nde

Riyad Mahrez, Manchester City'e transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
İngiltere Premier Lig'inin son şampiyonu Manchester City, Leicester City'nin golcü oyuncusu Riyad Mahrez'i 68 milyon Euro karşılığında kadrosuna katarak kulüp rekoru bir transfere imza attı. Manchester City ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Cezayirli oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için "büyük" bir kulübe geldiği yönünde açıklamalarda bulundu.
Mahrez, City ile sözleşme imzaladıktan sonra, "City, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinden öteye gitmeyi hedefleyen bir kulüp, geçen sene bu kulvarda bu başarıyı göstermişlerdi. Ben de bu kulübe, böyle başarılara imza atmak için geldim. Şampiyonlar Ligi, büyük kulüpler için. City büyük bir kulüp, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için de en büyük adaylardan biri. Pep de çok önemli bir teknik direktör, çok fazla başarıya imza attı ve bu kulüp ile tarih yazdı. Bu kulüp için elimden gelenin en iyisini vericem. Kadroda çok iyi oyuncuların olduğunu ve formayı kapmak için rekabet içinde olacağımın farkındayım, zaten rekabet futbolun bir parçası." şeklinde konuştu.
Riyada Mahrez geçtiğimiz sezon Leicester City ile Premier Lig'de 36 maçta 12 gol ve 11 asistle oynamıştı. Ancak takımı hiçbir Avrupa Kupası'nda mücadele etmemişti.
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İngiltere Premier Lig'inin son şampiyonu Manchester City, Leicester City'nin golcü oyuncusu Riyad Mahrez'i 68 milyon Euro karşılığında kadrosuna katarak kulüp rekoru bir transfere imza attı. Manchester City ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Cezayirli oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için "büyük" bir kulübe geldiği yönünde açıklamalarda bulundu.
Mahrez, City ile sözleşme imzaladıktan sonra, "City, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinden öteye gitmeyi hedefleyen bir kulüp, geçen sene bu kulvarda bu başarıyı göstermişlerdi. Ben de bu kulübe, böyle başarılara imza atmak için geldim. Şampiyonlar Ligi, büyük kulüpler için. City büyük bir kulüp, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için de en büyük adaylardan biri. Pep de çok önemli bir teknik direktör, çok fazla başarıya imza attı ve bu kulüp ile tarih yazdı. Bu kulüp için elimden gelenin en iyisini vericem. Kadroda çok iyi oyuncuların olduğunu ve formayı kapmak için rekabet içinde olacağımın farkındayım, zaten rekabet futbolun bir parçası." şeklinde konuştu.
Riyada Mahrez geçtiğimiz sezon Leicester City ile Premier Lig'de 36 maçta 12 gol ve 11 asistle oynamıştı. Ancak takımı hiçbir Avrupa Kupası'nda mücadele etmemişti.
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