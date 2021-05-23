Mahrez, kutlamalarda Filistin bayrağı açtı

Manchester City'nin Cezayirli yıldız futbolcusu Riyad Mahrez, şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı açtı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Mahrez, kutlamalarda Filistin bayrağı açtı
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23 Mayıs 2021 23:19
İngiltere Premier Lig 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Manchester City, Etihad Stadı'nda düzenlenen törenle kupasına kavuştu.

Ligin son haftasında konuk ettiği Everton'u 5-0 mağlup eden Manchester City'de futbolcular ve teknik kadro, tarihinin 7. şampiyonluk kupası sırasında büyük mutluluk yaşadı.

Manchester City'nin Cezayirli yıldız futbolcusu Riyad Mahrez, şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı açtı. Filistin ve ülkesi Cezayir'in bayraklarını sallayan 30 yaşındaki futbolcu, son günlerde İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin'e destek verdi.

Manchester City'yi 3. kez şampiyonluğa taşıyan İspanyol teknik direktör Pep Guardiola ise kupa töreninde mutluluk gözyaşlarını tutamadı.

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