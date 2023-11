Mahrez: ''Arabistan fırsatı tekrar gelmezdi''

Sezon başında 35 milyon euro karşılığında Manchester City'den Al-Ahli'ye transfer olan Riyad Mahrez, transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Manchester City'den ayrılıp Al Hilal'e transferi hakkında konuşan Mahrez, "Suudi Arabistan'a transfer olduğum için pişman değilim, çok mutluyum.'' dedi.



5 yıl geçirdiği Manchester City'den ayrılmak için doğru zamanı seçtiğini söyleyen Mahrez, ''Manchester City'deki sözleşmemin bitmesine iki yıl vardı, kalabilirdim. Ayrılmak istedim ve bu benim kararımdı. Suudi Arabistan fırsatının bir daha gelmeyeceğini hissettim. Belki de ayrılmak için doğru zamandı. Manchester City'de 5 yıl geçirdim ve her şeyi kazandım. Dürüst olmak gerekirse, içimde yarım kalmışlığa dair bir his kaldı. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi yarı final ve final maçlarında oynamadım. Önceki sezonlarda her zaman ilk 11'deydim ve takımım üzerinde büyük bir etkim vardı. Geçen sezonun kötü geçtiğini söyleyemem ama eksik bir şeyler vardı." ifadelerini kullandı.



Kulüp tarafından takımda kalması yönünde istekler aldığını söyleyen 32 yaşındaki yıldız, "Manchester City Sportif Direktörü Txiki Begiristain, benim kalmamı istedi. Pep Guardiola da öyle. Bunu bana açıkça söylediler. Artıları ve eksileri tarttım. Sonunda ayrılmaya karar verdim." şeklinde konuştu.



Suudi Arabistan Ligi'nin kalitesini yorumlayan Mahrez sözlerini şu şekilde noktaladı: "Suudi Ligi'nin seviyesi fena değil. Daha da iyiye gitmeye devam edecek. Ben de yeni yeni adapte oluyorum. En iyi oyuncuları almak için her yolu deniyorlar. Gerçekten kalite var ve bence bu sadece başlangıç. Henüz Avrupa ile kıyaslanıp kıyaslanmayacağını bilmiyorum. Ancak bu gidişle yakın gelecekte dünyanın en iyi beş altı liginden biri olacak."



SEZON PERFORMANSI



Ah-Ahli formasıyla 14 karşılaşmaya çıkan Mahrez, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.





