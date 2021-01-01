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Mahorn: "The Last Dance'i izlemedim, ona 10 saat harcamam"

Detroit Pistons'ın eski oyuncularından Rick Mahorn, Chicago Bulls'un ünlü belgeseli The Last Dance'i izlemeden eleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Detroit Pistons'ın eski oyuncularından Rick Mahorn, Chicago Bulls'un ünlü belgeseli The Last Dance'i izlemeden eleştirdi.

Pistons'ın bir üyesi olarak Jordan'a karşı forma giymiş olan Mahorn, Last Dance belgeselini izlemeye tenezzül bile etmediğini açıkladı.

Mahorn, "The Universe Galaxy" isimli YouTube kanalıyla yaptığı röportajda belgesel hakkında şunları söyledi:

"The Last Dance'in hiçbir bölümünü izlemedim, çünkü o 10 saati hiçbir şekilde geri alamayacağım. Sırf Michael Jordan'ı biraz daha yüceltmek için yapılmış bir şey."


1985-89 yılları arasında Pistons ile geçirdiği dört sezon boyunca, Mahorn ve Jordan normal sezonda 17 kez karşı karşıya gelmiş ve ikisi de Detroit lehine sonuçlanan 1988 ve 1989'daki playoff serilerinde rakip olmuşlardı. Mahorn Detroit'ten ayrıldıktan sonra Jordan ve Bulls, kendisinin yer aldığı Philadelphia 76ers ekibini 1990 ve 1991'de playofflardan elemişti.

62 kez karşılaşan ikili arasında Jordan, normal sezonda 21-20 ve playofflarda 11-10 olmak üzere liderliğe sahip.

 


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