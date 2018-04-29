- Mahmuti: "Bazı sebeplerden dolayı olmuyor"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında konuk ettiği Galatasaray Odeabank'ı 75-73 yenen Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Selçuk Ernak, bu galibiyeti takımına hediye ettiğini söyledi.Ernak, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, ilk yılda hedeflerinin üzerine çıktıkları için çok mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.Adım adım bir şeyler yapmak istediklerini vurgulayan Ernak, "Adımları biraz erken attık. Çok büyük fedakarlıklarla bu oyuncular çıkıp bu maçları oynuyorlar. Sakatlıklarımızdan dolayı aşağı yukarı 2 aydır 5'e 5 oynayamıyorduk. Onun dışında da yeni kulüp olmanın binbir problemini yaşıyoruz." diye konuştu.Ernak, seyircinin destek olduğunu, biraz da fazla kenetlendiklerini ifade ederek, "İyi bir kimyamız var. Bu sayede yaşamayı beceriyoruz ama herhalde Nuri Bilge Ceylan gibi söyleyeceğim, bu galibiyeti yalnız ve güzel takımıma hediye ediyorum." dedi.Galatasaray Odeabank'ın başantrenörü Oktay Mahmuti, karşılaşma hakkında çok şey söylemek istediğini ama söyleyemediğini, çünkü susmaları gerektiğini kaydetti.Bir sürü sıkıntıya rağmen maçı idare etmeye çalıştıklarını vurgulayan Mahmuti, "İşte Göksel'in hastalığını, sakatlığı idare etmeye çalıştık. Bazı sebeplerden dolayı olmuyor. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Sakarya'ya play-off'ta başarılar." diye konuştu.