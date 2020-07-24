Mahmut Tekdemir: '5-10 sene konuşulacak bir şampiyonluk'

Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Başakşehir'de kaptan Mahmut Tekdemir, kazanılan zaferle ilgili açıklamalarda bulundu.



Tecrübeli orta saha oyuncusu, şampiyonluk ve düzenlenen gece ile ilgili şu sözleri kullandı:



"Gururluyuz ve çok mutluyuz. Bu kulübün alt yapısından yetişmiş biri olarak 15 yılım oldu. Burada şampiyonluk nasip oldu. 3-4 senedir şampiyonluğu kovalıyorduk, nasip olmadı, bu sene nasip oldu. Ben bunun gururunu ve heyecanını yaşıyorum. Kimseye nasip olmaz böyle bir şey, alt yapıdan gelip bir de ekstra şampiyonluk maçında gol atmak benim için ayrı gurur ve heyecan. Bugün de şampiyonluk yemeğimizi yiyeceğiz. Dolayısıyla başta başkanım olmak üzere, Abdullah Avcı'ya, onun da burada çok büyük emekleri var. Okan Hocama, teknik ekibine ve terinin son damlasına kadar mücadele eden takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca da doktorlarımızı da es geçmeyelim. Masöründen malzemecisine kadar herkese teşekkür ediyorum. Şampiyonluğu alnımızın akıyla kazandık. Biraz duygusallaştım bu ara. Çünkü 15 yıl emek veriyorsun, dibi de gördün, şu an zirveyi yaşıyorsun. Tabii benim için ayrı bir heyecanı var. Takım arkadaşlarım için de öyle. Belki bunun şu an farkında değiliz ama 5-10 sene konuşulacak bir şampiyonluk."



