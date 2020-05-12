Mahmut Recevik: 'Mustafa Cengiz gayet sağlıklı durumda!'

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, beyin ameliyatı geçiren Başkan Mustafa Cengiz2i ziyaret ettiğini söyledi.Ziyareti sonrasında Mustafa Cengiz'in sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve normal odasında dinlendiğini belirten Recevik, "Galatasaray'ı çok güzel günler bekliyor" diye ekledi.Mustafa Cengiz'in sağlık durumu hakkında bir tweet atan Mahmut Recevik, "" ifadelerini kullandı.