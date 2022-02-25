Mahmut Recevik: "Mitroglou atmasa Başakşehir şampiyondu"

Galatasaray Kulubü'nün eski yöneticisi Mahmut Recevik, Kostas Mitroglou için konuştu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mahmut Recevik: 'Mitroglou atmasa Başakşehir şampiyondu'
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25 Şubat 2022 09:00
Galatasaray'da Mustafa Cengiz döneminde yöneticilik yapan ve futbol takımını deplasmanlarda dahi yalnız bırakmayan Mahmut Recevik, eleştirilere cevap verdi.

Kostas Mitroglou'nun 2018/19 sezonunda Akhisar'a attığı golün şampiyonluğu getirdiğini söyleyen Recevik, "Kostas Mitroglou için alaycı bir dille 'Sadece 5 maç oynadı' denildi. Mitroglou'nun Akhisar'a son dakikada attığı gol olmasaydı o sezon Başakşehir şampiyondu. Falcao ve Diagne'de hatalar oldu ama transferlerin böyle riskleri var. Şu an bu takımın tartışmasız yıldızı Kerem. Keşke Kerem'i nasıl düşük ücrete (yetiştirme bedeli) Erzincan'dan Galatasaray'a getirdiğimizden de bahsedilseydi... Mustafa Cengiz'in döviz kurunda dalgalanma olmadan borçları TL'ye çevirerek kulübe nasıl fayda sağladığı unutulmasın." ifadelerini kullandı.

Galatasaray formasıyla 9 maça çıkan Mitroglou, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergilemişti.

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