Mahmut Recevik: "Hakemi silahla tehdit edenler es geçildi"

Galatasaray Yöneticisi Mahmut Recevik, Fatih Terim'in 5 maçlık cezasına tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mahmut Recevik: 'Hakemi silahla tehdit edenler es geçildi'
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24 Aralık 2020 19:00
Galatasaray'da Fatih Terim'in 5 maçlık cezasına büyük tepki var.

Sarı - kırmızılıların yöneticisi Mahmut Recevik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Terim'e verilen cezayı eleştirdi.

Recevik, paylaşımında "Canım Hocam sen bizim en kıymetlimizsin. Şimdi eskisinden daha hırslısın. Hakemi silahla tehdit edenlere, edilen küfürlere, sahaya dalmalara, uluorta şerefsiz demelere hep es geçildi. Ne korkmuşsunuz, ama korkunun ecele faydası yok, sene sonu mayıs ayında görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.



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