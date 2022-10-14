Mahmout Trezeguet: 'Elhamdülillah'

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Mahmoud Trezeguet, Monaco'yu 4-0 yendikleri tarihi maç sonrası açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren Trezeguet, "3 puan için Allah'a hamdederek sözlerime başlamak istiyorum. Elhamdülillah. Büyük bir takıma karşı, büyük bir galibiyet aldık. İnşallah bu yolda böyle devam edeceğiz." dedi.



Trezeguet, "Tabii ki pozitif anlamda büyük bir katkısı olacaktır galibiyetin. Bugün çok iyi bir takıma karşı kazandık. İyi bir galibiyet aldık. Biz de büyük bir takımız. Her kazandığımız maçtan sonra öz güven de kazandığınız için bir sonraki maçta işiniz daha kolay oluyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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