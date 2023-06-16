Mahmoud Dahoud'un yeni takımı belli oldu!

Premier Lig ekiplerinden Brighton, Mahmoud Dahoud'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Mahmoud Dahoud'un yeni takımı belli oldu!
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16 Haziran 2023 17:52
Son güncelleme 16 Haziran 2023 18:04
Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Mahmoud Dahoud'un yeni takımı açıklandı.

Premier Lig ekiplerinden Brighton, Mahmoud Dahoud'u kadrosuna kattığını açıkladı.

İngiliz ekibi, oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

27 yaşındaki orta saha Dortmund ile toplam 141 maça çıktı ve 5 gol, 17 asist yaptı.

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