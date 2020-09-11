Mahmood Coffee, Kayserispor'a sponsor oldu

Mahmood Coffee hakkında



Her gün dinamik bir şekilde büyüyen hazır kahve markası Mahmood Coffee, Ortadoğu pazarında yakaladığı yükselişini iç pazarda da devam ettiriyor. Gaziantep merkezli ve Türkiye'nin en büyük ihracatçılarından biri olan Altunkaya Şirketler Grubu'nun en değerli markalarından biri olan Mahmood Coffee, dünyanın en kaliteli kahve çekirdeklerinden ürettiği ürünlerle yerli mühendis ve üretim gücünü Türkiye'ye hizmet için sunuyor. Mahmood Coffee'nin, 30 yılı aşkın tecrübesiyle dünya markalarıyla rekabet edebilen global bir markadır. Geniş ürün yelpazesiyle tüm kahve severlere hitap etmektedir. Gold, klasik, 2si1 arada, 3ü1 arada ve türk kahvesi gibi Türkiye'de de bolca tüketilen kahve çeşitlerini tüketicinin beğenisine sunan Mahmood Coffee, cappuccino, latte ve espresso gibi yeni nesil kahve ürünlerini de geliştiren ve tüm dünyadaki müşterilerine ulaştıran uluslararası bir markadır. Kahve dışı sıcak içeceklerden; sıcak çikolata ve salep gibi alışkın olduğumuz lezzetleri de ürün gamında bulundurmaktadır.



Gencinden yaşlısına her yaş grubunun keyifle tükettiği Mahmood Coffee ürünleri, yüzde yüz yerli sermayedir. Üretim ve mühendis kadrosuyla, dünya kalitesinde ürünler sunmaktan gurur duyuyor.





Türkiye'nin en büyük ihracatçılarından biri olan Altunkaya Şirketler Grubu'nun en değerli markalarından olan Mahmood Coffee , HES Kablo Kayserispor'un forma sırtı ve antrenman forması sponsoru oldu.Kurulduğu günden bu yana Türk sporuna ve sporcusuna destek veren Mahmood Coffee'nin ilerleyen günlerde desteğini arttırarak sürdüreceği belirtildi.