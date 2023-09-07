Mahmet Büyükekşi: 'Futbolcularımızla gurur duyuyoruz'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile yapacağı maç öncesi kurulan "fan zone"da (taraftar alanı), taraftarlarla buluştu.



Eskişehir Valilik Meydanı'ndaki alanda taraftara seslenen TFF Başkanı Büyükekşi, milli takımı desteklemek için taraftarı stada ve ekran başına davet etti.



Milli takım için Eskişehir'in önemine değinen Büyükekşi, şunları kaydetti:



"Eskişehir çok önemli bir futbol şehri. Pırıl pırıl gençleri görüyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz. Geleceğin yıldızları sizlersiniz. Ülkemizin gururusunuz. İnşallah sizler de buradaki ağabeyleriniz gibi yakın gelecekte güzel başarılar elde edersiniz. Yaptığınız işi nasıl yapıyorsanız mutlaka en iyisini yapın. Futbolcularımız da en iyisini yaptıkları için milli takımdalar. Onlarla gurur duyuyoruz. İnşallah yarın sizlerin de destekleriyle, dualarıyla çok güzel sonuç alacağız. Hepinize teşekkür ediyorum."







