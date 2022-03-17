Mahkum (İZLE YENİ BÖLÜM) 17 MART 2022 PERŞEMBE 14. bölüm

Mahkum 14. bölüm izle FOX TV ekranlarında yeni bölüm olarak vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Peki 17 Mart Perşembe Mahkum 14. bölüm ne zaman yayınlanacak, Mahkum 14. bölüm izle detaylarına nereden ulaşabiliriz? İşte cevabı..

17 Mart 2022 11:08
Mahkum (İZLE YENİ BÖLÜM) 17 MART 2022 PERŞEMBE 14. bölüm
Mahkum FOX TV 14. bölüm en çok izlenen dizilerin başında geliyor ve yeni bölüm olarak 17 Mart'ta FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölüm özet Mahkum FOX TV oyuncu kadrosunun yanı sıra senaryosu ve çekimleriyle de dikkatleri üzerine çekmiş durumda.
Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş ile Nergiz Herdem'in uyarladığı "Mahkum"da; İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur… Hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önde gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır… Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

Mahkum 14. bölüm FOX TV'de 17 Mart Perşembe saat 20:00'de yeni bölüm olarak yayınlanıyor.

MAHKUM 14. BÖLÜM ÖZET




Sinyor'un ayak sesleri yaklaştıkça Barış'ın endişeleri de büyür. Bıçağı alan gizemli kişiden sonra Fırat için nihai kararı verir. Ona tıpkı Zeynep'e yaptığı gibi görkemli bir son hazırlar.

Gizemli kişiden, bıçaktan artık umudunu kesen Fırat için tek bir seçenek kalmıştır; kızı Nazlı'yı kaçırmak. Arkadaşlarıyla yol ayrımına giderken, suçlu olmayı kabullenip Nazlı'yla yeni bir hayat kuracaktır.

Barış' ın infaz kararından habersiz olan Fırat, kızı Nazlı'ya kavuşabilecek midir?

MAHKUM OYUNCU KADROSU BAŞROL

Başrollerini; Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova'nın üstlendiği dizide ayrıca Hakan Karsak, Anıl İlter, Tugay Mercan, Hayal Köseoğlu, Muharrem Türkseven, Bülent Seyran, Furkan Kalabalık, Burcu Cavrar, Alara Bozbey, Gürberk Polat, Murat Şahan, Gökhan Tercan, Alya Sude Mazak, İlker Yağız Uysal, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Mehmet Ulay ve Hakan Salınmış


SON BÖLÜM ÖZET MAHKUM

Fırat'tan cinayet bıçağını aldığını düşünen Barış, büyük bir sürprizle karşılaşır. Bıçağı bulabilmesi için Savaş'ın kirli geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Köstebek sınavından geçtiğini düşünürken Sinyor'un kimliğine giden yol, babasıyla yüzleşmesine neden olacaktır.

Cinayet bıçağına giden yolda hafızasını limitlerini zorlayan Fırat, kendi davasının dedektifi olur. Çiftlikte yakaladığı bir ipucu, bıçağı bulma yolunda yeni bir serüvene sürükler. Bu serüven Barış'la kesişince, mahkum tayfa olaya dahil olur.

Her şeyi bitirecek olan bıçak artık Barış ve Fırat'a bir adım uzaktadır. Fırat bıçağa ulaşabilecek midir?



MAHKUM 15. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK

FOX'un en sevilen dizilerinden birisi olan Mahkum dizisinin bir sonraki bölümü yani 15. bölüm yayın tarihi belli oldu. Mahkum 15. bölüm izle 24 Mart tarihinde yayınlanacak.

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