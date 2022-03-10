MAHKUM FOX TV 13. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA YOUTUBE

Mahkum FOX TV 13. bölüm en çok izlenen dizilerin başında geliyor ve yeni bölüm olarak 10 Mart'ta FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölüm özet Mahkum FOX TV oyuncu kadrosunun yanı sıra senaryosu ve çekimleriyle de dikkatleri üzerine çekmiş durumda.Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş ile Nergiz Herdem'in uyarladığı "Mahkum"da; İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur… Hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önde gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır… Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?Rafi'nin büyük meydan okuması karşısında seçim yapmak zorunda kalan Barış, yeni bir yola girmek üzeredir. Savaş'ın karanlık geçmişini aydınlatmaya çalışırken, ailesini korumak için büyük mücadele vermeye devam eder. İşlemediği günahların bedelini ödeme zamanı gelmiştir. Zaman, Barış'ın aleyhine akmaya başlar.Fırat'a desteğini gizlice sürdüren Cemre, Tahir ile ilgili büyük bir sırrı öğrenir. Fırat'a büyük ızdırap verecek bu sırrı açıklayabilecek midir?Alevlerin içinde kalan Fırat, ona ve arkadaşlarına bu komployu kuran ismin peşindedir. Cehennemin ortasından kurtulmaya çalışırken, zekasıyla bunu fırsata çevirir. Büyük kaçış planında önemli bir koz öğrenmiştir. Ya bu cezavinden kaçacak ya da burada ölecek. Fırat büyük sona bir adım daha yaklaşır. Bu dört duvar arasından çıkabilecek midir?Başrollerini; Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova'nın üstlendiği dizide ayrıca Hakan Karsak, Anıl İlter, Tugay Mercan, Hayal Köseoğlu, Muharrem Türkseven, Bülent Seyran, Furkan Kalabalık, Burcu Cavrar, Alara Bozbey, Gürberk Polat, Murat Şahan, Gökhan Tercan, Alya Sude Mazak, İlker Yağız Uysal, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Mehmet Ulay ve Hakan SalınmışNazlı hamlesiyle Fırat'a büyük bir darbe vuran Barış, artık yok edecek kadar zarar verdiğinin farkındadır. Bundan sonra Barış ne isterse o olacaktır. Ama gizemli ve yaralı yüz, Barış'ı köşeye sıkıştırmaya devam eder. Kurtuluşun tek yolu bu adamın sırrını çözmekten geçer. Ancak hiç beklemediği anda büyük bir yol ayrımında bulur kendini.Kızını Barış'a bırakmak zorunda kalan Fırat, oyunun kurallarını değiştirmeye karar verir. Dört duvar arasında eli kolu bağlı kalıp, bu savaşı sürdüremeyecektir. Büyük firar planının ilk adımını atmaya karar verir.Hayatını ortaya koyacağı bu planda başarılı olabilecek midir?FOX'un en sevilen dizilerinden birisi olan Mahkum dizisinin bir sonraki bölümü yani 14. bölüm yayın tarihi belli oldu. Mahkum 14. bölüm izle 17 Mart tarihinde yayınlanacak.