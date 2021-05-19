Mahkemeden Burak Elmas'ın talebine ret!

Galatasaray Yönetim Kurulu geçen hafta 29 Mayıs'taki seçimi iptal ettiğini açıklamıştı. Başkan adaylarından Burak Elmas da Galatasaray Yönetimi'ne dava açmış ve Genel Kurul kararının iptaline tedbir koyulmasını talep etmişti.



İstanbul 1.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada ara karar verildi. Davacı Elmas'ın davalı Galatasaray Spor Kulübe Derneği'ne yönelik dilekçesinde yazan ihtiyati tedbir talebi reddedildi. Bu karar iki tarafa da tebliğ edildi.



